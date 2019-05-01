Жена Зеленского купила пентхаус в Крыму за полцены, - Reuters

Супруга избранного президента Владимира Зеленского до аннексии Крыма приобрела за половину рыночной стоимости роскошный пентхаус у бизнес-магната Александра Буряка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на декларацию Зеленского за 2017 год.

Reuters указывает, что журналисты не смогли установить, почему пентхаус в Ливадии удалось купить вдвое ниже рыночной цены. В частности, ни Зеленский, ни его команда не ответили на запросы. Также бизнесмен Александр Буряк отказался комментировать подробности сделки.

Сообщается, что Елена Зеленская приобрела трехкомнатную квартиру в апреле 2013 года почти за 164 тыс. долларов - стоимость квадратного метра при этом составляла около 1,2 тыс. долларов. В то же время данные сайта domik.ua за 2012 год показывают, что стоимость квадрата в комплексе "Император" колебалась от 3500 до 4000 долларов. Другой прайс за 2012 год давал минимальную цену в 2800 долларов.

Отметим, Александр Буряк ранее был нардепом и со своим братом с 2010 года контролировал "Брокбизнесбанк". По мнению олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, Буряк мог продать квартиру по такой цене, потому что банк испытывал проблемы с ликвидностью и ему срочно нужны были деньги.

Кроме того, Reuters выяснило, что Буряк принимал участие в предвыборной кампании Зеленского в качестве наблюдателя в Кривом Роге.

Издание подчеркивает, что Елена Зеленская в украинском реестре недвижимости числится действующим владельцем роскошной квартиры. На сегодня она выставлена на продажу по цене более 790 тыс. долларов, что более чем в 4 раза превышает стоимость покупки.

Напомним, в марте журналисты "Слидство. Инфо" сообщили о том, что Зеленский является владельцем большой виллы в Форте-дей-Марми в Италии, которая не указана в его декларации.

В его окружении заявляли, что он не должен был декларировать виллу, так как не являлся государственным служащим.