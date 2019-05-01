Дружина Зеленського придбала пентхаус в Криму за півціни, - Reuters

Дружина обраного президента Володимира Зеленського до анексії Криму придбала за половину ринкової вартості розкішний пентхаус у бізнес-магната Олександра Буряка. Про це пише Reuters з посиланням на декларацію Зеленського за 2017 рік.

Reuters зазначає, що журналісти не змогли встановити, чому пентхаус в Лівадії вдалося купити вдвічі нижче ринкової ціни. Зокрема, ані Зеленський, ані його команда не відповіли на запити. Також бізнесмен Олександр Буряк відмовився коментувати подробиці угоди.

Повідомляється, що Олена Зеленська придбала трикімнатну квартиру в квітні 2013 року майже за 164 тис. доларів - вартість квадратного метра при цьому становила близько 1,2 тис. доларів. У той же час дані сайту domik.ua за 2012 рік показують, що вартість квадрата в комплексі "Імператор" коливалася від 3500 до 4000 доларів. Інший прайс за 2012 рік давав мінімальну ціну в 2800 доларів.

Зазначимо, Олександр Буряк раніше був нардепом і зі своїм братом з 2010 року контролював "Брокбізнесбанк". На думку олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують із Зеленським, Буряк міг продати квартиру за такою ціною, тому що банк мав проблеми з ліквідністю і йому терміново потрібні були гроші.

Крім того, Reuters з'ясувало, що Буряк брав участь у передвиборній кампанії Зеленського в якості спостерігача в Кривому Розі.

Видання підкреслює, що Олена Зеленська в українському реєстрі нерухомості значиться чинним власником розкішної квартири. На сьогодні вона виставлена на продаж за ціною понад 790 тис. доларів, що більш ніж в 4 рази перевищує вартість придбання.

Нагадаємо, в березні журналісти "Слідство. Інфо" повідомили про те, що Зеленський є власником великої вілли у Форте-дей-Мармі в Італії, яка не вказана у його декларації.

В його оточенні заявляли, що він не повинен був декларувати віллу, так як не був державним службовцем.