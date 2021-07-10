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Жена президента Гаити сделала первое заявление после его убийства

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Порт-о-Пренс, Суббота 10 июля 2021 19:39
Жена президента Гаити сделала первое заявление после его убийства Фото: первая леди Гаити Мартин Моиз (facebook com martine josephmoise)
Автор: РБК-Украина

Впервые после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза его жена выступила с публичным заявлением. Она назвала возможные мотивы преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haiti 24.

Сообщается, что впервые после убийства супруга Мартин Моиз сделала публичное заявление.

"Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны", - заявила она.

По ее словам, Жовенеля Моиза убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.

Напомним, президента Гаити застрелили при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля, его супругу серьезно ранили, но она выжила и сейчас находится в США.

Власти Гаити обратились к США с просьбой ввести американские войска, но Вашингтон заявил, что пока не намерен этого делать.

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