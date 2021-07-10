В Гаити назначили временного президента и призвали ООН направить в республику войска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Juno7 .

Как сообщается, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф направил соответствующее письмо представительству ООН в государстве.

По информации агентства, цель такой просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции", которые направлены на то, чтобы восстановить безопасность и общественный порядок на всей территории.

Специальная политическая миссия организации на Гаити (BINUH) уже получила это письмо и изучает его.