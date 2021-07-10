Правительство Гаити просит США ввести войска после убийства президента

Власти Гаити обратились к Соединенным Штатам с просьбой ввести в республику американские войска после убийства президента страны Жовенеля Моиза . Такая мера необходима для защиты ключевой инфраструктуры республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Просьбу правительства передал уполномоченного по вопросам выборов в Гаити Матиаса Пьера.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству президента.

Подозреваемые в убийстве главы государства Гаити Жовенеля Моиза признались в том, что не имели целью ликвидацию президента. Двое из нападавших заявили, что должны были выполнять роль переводчиков.

Колумбия также заявила, что направит сотрудников правоохранительных органов и разведки для оказания помощи Гаити.