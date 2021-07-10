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Правительство Гаити просит США ввести войска после убийства президента

Новина українською →
Гаити, Суббота 10 июля 2021 00:34
Правительство Гаити просит США ввести войска после убийства президента Фото: Гаити просит США ввести войска для защиты инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Гаити обратились к Соединенным Штатам с просьбой ввести в республику американские войска после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Такая мера необходима для защиты ключевой инфраструктуры республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Просьбу правительства передал уполномоченного по вопросам выборов в Гаити Матиаса Пьера.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству президента.

Подозреваемые в убийстве главы государства Гаити Жовенеля Моиза признались в том, что не имели целью ликвидацию президента. Двое из нападавших заявили, что должны были выполнять роль переводчиков.

Колумбия также заявила, что направит сотрудников правоохранительных органов и разведки для оказания помощи Гаити.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

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