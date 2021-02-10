Жена Навального покинула Россию
Жена арестованного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию. Она выехала в Германию.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Сообщается, что Навальная вылетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне. О причинах пока неизвестно. Сама Навальная тоже пока не комментировала свой отъезд.
В то же время ее адвокат Вероника Полякова не знает, улетела ли ее клиентка из России.
"Я не знаю, мне она не сообщала", - заявила она, но и не опровергла информацию СМИ.
Напомним, Навальную задерживали на акции протеста сторонников ее мужа в начале февраля. Позже ее отпустили под личное обязательство явиться в суд. Ей инкриминировали административное нарушение за участие в несогласованной акции.
Алексей Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". В феврале суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".
Суд пришел к выводу, что он нарушал свои обязательства условно осужденного. В частности, Навальный сообщил правоохранителям о выписке из немецкой клиники "Шарите" и проживании в отеле только через два месяца.
Также утверждалось, что он якобы около 60 раз нарушал общественный порядок после условного приговора.