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Жена Навального покинула Россию

Новина українською → Москва, Среда 10 февраля 2021 15:58
Жена Навального покинула Россию Фото: Юлия Навальная (instagram com navalny)
Автор: РБК-Украина

Жена арестованного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию. Она выехала в Германию.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что Навальная вылетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне. О причинах пока неизвестно. Сама Навальная тоже пока не комментировала свой отъезд.

В то же время ее адвокат Вероника Полякова не знает, улетела ли ее клиентка из России.

"Я не знаю, мне она не сообщала", - заявила она, но и не опровергла информацию СМИ.

Напомним, Навальную задерживали на акции протеста сторонников ее мужа в начале февраля. Позже ее отпустили под личное обязательство явиться в суд. Ей инкриминировали административное нарушение за участие в несогласованной акции.

Алексей Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". В феврале суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Суд пришел к выводу, что он нарушал свои обязательства условно осужденного. В частности, Навальный сообщил правоохранителям о выписке из немецкой клиники "Шарите" и проживании в отеле только через два месяца.

Также утверждалось, что он якобы около 60 раз нарушал общественный порядок после условного приговора.

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