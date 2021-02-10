Дружина Навального залишила Росію

Повідомляється, що Навальна вилетіла з московського аеропорту "Домодєдово" до Франкфурта-на-Майні. Про причини поки невідомо. Сама Навальна теж поки не коментувала свій від'їзд.

У той же час її адвокат Вероніка Полякова не знає, чи полетіла її клієнтка з Росії.

"Я не знаю, мені вона не повідомляла", - заявила вона, але і не спростувала інформацію ЗМІ.