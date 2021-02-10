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Дружина Навального залишила Росію

Новость на русском → Москва, Середа 10 лютого 2021 15:58
Дружина Навального залишила Росію Фото: Юлія Навальний (instagram com navalny)
Автор: РБК-Україна

Дружина заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія покинула Росію. Вона виїхала в Німеччину.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Повідомляється, що Навальна вилетіла з московського аеропорту "Домодєдово" до Франкфурта-на-Майні. Про причини поки невідомо. Сама Навальна теж поки не коментувала свій від'їзд.

У той же час її адвокат Вероніка Полякова не знає, чи полетіла її клієнтка з Росії.

"Я не знаю, мені вона не повідомляла", - заявила вона, але і не спростувала інформацію ЗМІ.

Нагадаємо, Навальну затримували на акції протесту прихильників її чоловіка на початку лютого. Пізніше її відпустили під особисте зобов'язання з'явитися до суду. Їй інкримінували адміністративне порушення за участь у непогодженій акції.

Олексій Навальний був заарештований 18 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою отрутою "Новічок". У лютому суд замінив йому умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму по справі "Ів Роше".

Суд прийшов до висновку, що він порушував свої зобов'язання умовно засудженого. Зокрема, Навальний повідомив правоохоронцям про виписку з німецької клініки "Шаріте" та проживання в готелі тільки через два місяці.

Також стверджувалося, що він нібито близько 60 разів порушував громадський порядок після умовного вироку.

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