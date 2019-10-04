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Нападение на полицейских в Париже: у задержанного были проблемы с психикой

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 15:33
Нападение на полицейских в Париже: у задержанного были проблемы с психикой
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

У нападавшего накануне был психотический эпизод и он слышал голоса

Жена сотрудника полиции, который убил четырех коллег в штаб-квартире полиции в Париже (Франция) говорит, что накануне у него были психологические проблемы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что сейчас французские чиновники пытаются установить мотив убийства.

"У него был психотический эпизод, также была бессвязная речь и он слышал голоса прошлой ночью", - говорит жена напавшего.

Представители профсоюза полиции предположили, что преступник, возможно, был вовлечен в спор на рабочем месте.

Жена преступника так же не отрицает, что вероятно у него могли быть и разногласия с его боссами.

Напомним, в Париже преступник с ножом проник на территорию штаб-квартиры городской полиции и напал на находившихся там сотрудников. Сообщалось, что в результате были ранены трое полицейских.

Позже сообщалось, что в результате нападения на штаб-квартиру полиции в Париже погибли четверо сотрудников полиции. Нападавшего застрелили, он был 45-летний инвалид, предположительно - глухонемой. По предварительным данным, нападавший около 20 лет работал в штаб-квартире полиции в справочном отделе, был административным сотрудником.

РБК-Украина сообщало, что 2 октября в Париже несколько тысяч сотрудников полиции вышли на демонстрацию против увеличения суицидов среди правоохранителей. Участие в демонстрации взяли около 27 тысяч правоохранителей.

Нападение в Париже: убиты четверо полицейских В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
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