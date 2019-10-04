Напад на поліцейських в Парижі: у затриманого були проблеми з психікою

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

У нападника напередодні був психотичний епізод і він чув голоси

Дружина співробітника полиции, який вбив чотирьох колег в штаб-квартирі поліції в Парижі (Франція) каже, що напередодні у нього були психологічні проблеми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що зараз французькі чиновники намагаються встановити мотив вбивства.

"У нього був психотичний епізод, також він мав безладну мову і чув голоси минулої ночі", - каже дружина нападника.

Представники профспілки поліції припустили, що злочинець, можливо, був втягнутий в суперечку на робочому місці.

Дружина злочинця так само не заперечує, що ймовірно у нього могли бути і розбіжності з його босами.

Нагадаємо, Парижі злочинець проник з ножем на територію штаб-квартири міської поліції і напав на перебували там співробітників. Повідомлялося, що в результаті були поранені троє поліцейських.

Пізніше повідомлялося, що в результаті нападу на штаб-квартиру поліції в Парижі загинули четверо співробітників поліції. Нападника застрелили, він був 45-річний інвалід, імовірно - глухонімий. За попередніми даними, нападник близько 20 років працював в штаб-квартирі поліції в довідковому відділі, був адміністративним працівником.

РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня в Парижі кілька тисяч співробітників поліції вийшли на демонстрацію проти збільшення суїцидів серед правоохоронців. Участь у демонстрації взяли близько 27 тисяч правоохоронців.