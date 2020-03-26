Жена Кожары заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера"

Фото: Леонид Кожара (wikimedia.org)

Защита утверждает, что жена Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого

На суде по избранию меры пресечения Леониду Кожаре (экс-министру иностранных дел) защита заявила, что его жена подала заявление о случайном преступлении, в которам утверждает о якобы причастности к убийству экс-гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Заявление зачитали адвокаты Кожары, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, защита озвучила заявление супруги Кожары Марины Козерод "о совершении преступления - казуса". Из текста заявления следует, что 21 февраля Кожара, Козерод и Старицкий распивали алкоголь в доме в селе Чайки под Киевом.

Около 22:00 экс-гендиректор "Интера", по словам жены Кожары, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал вертеть в руках пистолет.

"Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет у Старицкого", - резюмировали адвокаты, не раскрыв подробности того, как именно женщина способствовала убийству.

В свою очередь, прокуроры заявляют, что Кожара и Старицкий сначала вместе выпивали, а затем поссорились и начали драку. В ходе конфликта подозреваемый взял свой пистолет и ударил им по голове, а затем выстрелил в Старицкого. После этого супруги попытались инсценировать самоубийство Старицкого.

Кожара отрицает предъявленные ему подозрения. Кроме того, адвокаты заявили, что Кожара болеет тяжелой болезнью и требует лечения в специализированном учреждении.

Защита попросила суд не арестовывать экс-министра, а бывший депутат Рады от Партии регионов Владислав Лукьянов попросил отдать его на поруки.

Напомним, вчера полиция Киевской области задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого.

В феврале сообщалось, что жертва погибла от пули, выпущенной из наградного пистолета Кожары.