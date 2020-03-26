Дружина Кожари заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора "Інтера"

Фото: Леонід Кожара (wikimedia.org)

Захист стверджує, що дружина Кожари намагалася відібрати пістолет у Старицького

На суді щодо обрання запобіжного заходу Леоніду Кожарі (екс-міністру закордонних справ) захист заявив, що його дружина подала заяву про випадковий злочин, в якій стверджує про нібито причетність до вбивства екс-гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Заяву зачитали адвокати Кожари, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, захист озвучив заяву дружини Кожари Марини Козерод "про вчинення злочину - казусу". З тексту заяви випливає, що 21 лютого Кожара, Козерод і Старицький розпивали алкоголь в будинку в селі Чайки під Києвом.

Близько 22:00 екс-гендиректор "Інтера", за словами дружини Кожари, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, почав вертіти в руках пістолет.

"Марина Борисівна намагалася відібрати пістолет у Старицького", - резюмували адвокати, не розкривши подробиці того, як саме жінка сприяла вбивству.

У свою чергу, прокурори заявляють, що Кожара і Старицький спочатку разом випивали, а потім посварилися і почали бійку. В ході конфлікту підозрюваний взяв свій пістолет і вдарив ним по голові, а потім вистрілив у Старицького. Після цього подружжя спробувало інсценувати самогубство Старицького.

Кожара заперечує пред'явлені йому підозри. Крім того, адвокати заявили, що Кожара хворіє на тяжку хворобу і потребує лікування в спеціалізованому закладі.

Захист попросив суд не заарештовувати екс-міністра, а колишній депутат Ради від Партії регіонів Владислав Лук'янов попросив віддати його на поруки.

Нагадаємо, вчора поліція Київської області затримала Кожару за підозрою у вбивстві Старицького.

У лютому повідомлялося, що жертва загинула від кулі, випущеної з нагородного пістолета Кожари.