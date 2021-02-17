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Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 04:37
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике Фото: Ким Чен Ын с женой (rodong.rep.kp)
Автор: Инна Собора

Жена северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ли Соль Джу, впервые за более чем год появилась на публике. Она присоединившись к своему мужу на концерте в один из самых больших праздников страны.

Фото Ли Соль Джу опубликовали в государственных СМИ, пишет Reuters.

Так, официальная газета правящей Рабочей партии Rodong Sinmun опубликовала фотографии пары на мероприятии, посвященном дню рождения покойного отца Ким Чен Ына и бывшего лидера Ким Чен Ира.

Ри часто сопровождала Ким на крупных публичных мероприятиях, но с января прошлого года ее не видели на мероприятии по случаю лунного новогоднего праздника, что разжигало слухи о состоянии ее здоровья и возможной беременности.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года Ким Чен Ын месяц не появлялся на публике.

Напомним, весной 2020 года ходили слухи, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце. Информацию распространили после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля.

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