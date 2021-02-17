Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з'явилася на публіці
Дружина північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Лі Соль Джу, вперше за більш ніж рік з'явилася на публіці. Вона приєднавшись до свого чоловіка на концерті в одне з найбільших свят країни.
Фото Сіль Джу опублікували в державних ЗМІ, пише Reuters.
Так, офіційна газета правлячої Робочої партії Rodong Sinmun опублікувала фотографії пари на заході, присвяченому дню народження покійного батька Кім Чен Ина і колишнього лідера Кім Чен Іра.
Рі часто супроводжувала Кім на великих публічних заходах, а з січня минулого року її не бачили на заході з нагоди місячного новорічного свята, що розпалювало чутки про стан її здоров'я і можливої вагітності.
РБК-Україна писало, що восени 2020 року Кім Чен Ин місяць не з'являвся на публіці.
Нагадаємо, навесні 2020 року ходили чутки, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серце. Інформацію поширили після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня.