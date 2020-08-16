Жена экс-кандидата в президенты Беларуси также приехала в Украину

В воскресенье, 16 августа, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника с детьми приехала в Украину. При этом ее не пропускали со стороны России.

Об этом Валерий Цепкало сообщил в Facebook.

С российской стороны Вероника находилась в пункте пропуска "Троебортне". С украинской стороны - это "Бачевск" в Сумской области.

По его словам, в пункте пропуска в РФ ее держали более двух часов.

"Ее вернули обратно уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою жену и моих детей за мою политическую позицию", - заявил Цепкало.

Уже утром он сообщил, что жену с детьми пропустили в Украину.

Как писало РБК-Украина, перед выборами в Беларуси Вероника Цепкало выехала в Москву.

Сам Цепкало также сначала выехал в Москву, а затем прибыл в Киев.