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Дружина екс-кандидата в президенти Білорусі також приїхала в Україну

Україна, Неділя 16 серпня 2020 09:25
Дружина екс-кандидата в президенти Білорусі також приїхала в Україну
Фото: Вероніка і Валерій Цепкало (ex-press.by)
Автор: Максим Зайченко

У пункті пропуску в РФ її тримали більше двох годин

У неділю, 16 серпня, дружина незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало Вероніка з дітьми приїхала в Україну. При цьому її не пропускали з боку Росії.

Про це Валерій Цепкало повідомив в Facebook.

З російської сторони Вероніка перебувала в пункті пропуску "Трибортне". З української сторони - це "Бачівськ" у Сумській області.

За його словами, в пункті пропуску в РФ її тримали понад дві години.

"Її повернули назад вже після того, як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральної смуги. Розглядаю це як відвертий тиск на мене через мою дружину і моїх дітей за мою політичну позицію", - заявив Цепкало.

Вже вранці він повідомив, що дружину з дітьми пропустили в Україну.

Добрий ранок! У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації в напрямку України!

Опубліковано Valery Tsepkalo Субота, 15 серпня 2020 р.

Як повідомляло РБК-Україна, перед виборами в Білорусі Вероніка Цепкало виїхала в Москву.

Сам Цепкало також спочатку виїхав до Москви, а потім прибув до Києва.

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