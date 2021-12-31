Желтый уровень опасности. Украинцев предупредили о непогоде: где именно
В Украине сегодня ожидается гололедица и туман. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Прогноз УкрГидрометцентра
Сегодня в западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит:
- на западе днем +1+5, а ночью 0-2,
- на севере днем +2-2, а ночью-2-6,
- на востоке днем -2-4, а ночью -7-10,
- на юге днем -1+3, а ночью -4-6,
- в центре днем +2-2, а ночью -1-7.