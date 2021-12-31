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Жовтий рівень небезпеки. Українців попередили про негоду: де саме

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 08:26
Жовтий рівень небезпеки. Українців попередили про негоду: де саме Фото: українців попередили про туман та ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні очікується ожеледиця та туман. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Прогноз УкрГідрометцентру

Сьогодні у західних областях очікуються дощі, а у всіх інших регіонах - дощ зі снігом. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +1+5, а вночі 0-2,
  • на півночі вдень +2-2, а вночі -2-6,
  • на сході вдень -2-4, а вночі -7-10,
  • на півдні вдень -1+3, а вночі -4-6,
  • у центрі вдень +2-2, а вночі -1-7.
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