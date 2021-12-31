Жовтий рівень небезпеки. Українців попередили про негоду: де саме

В Україні сьогодні очікується ожеледиця та туман. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Прогноз УкрГідрометцентру

Сьогодні у західних областях очікуються дощі, а у всіх інших регіонах - дощ зі снігом. Температура повітря складе: