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Желтый уровень: в Киевской области ожидается сильный ветер и гололедица

Автор: Илона Свиридова

Погода в Киевской области 18 января будет ветреной. На дорогах - гололедица, поэтому водителей призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что на территории Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), а на дорогах возможна гололедица.

Жителям области рекомендуют быть внимательными и осторожными на улице:

  • избегать прогулок возле деревьев, заборов, рекламных щитов и построек, конструкции которых может сорвать ветром;
  • не оставлять автомобили возле деревьев, билбордов и т.д.

"Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях.

На 18 января в Украине прогнозируется снег, завтра начнется очередное похолодание.

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