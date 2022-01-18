Желтый уровень: в Киевской области ожидается сильный ветер и гололедица

Погода в Киевской области 18 января будет ветреной. На дорогах - гололедица, поэтому водителей призывают неукоснительно соблюдать ПДД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киевской области.
Сообщается, что на территории Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), а на дорогах возможна гололедица.
Жителям области рекомендуют быть внимательными и осторожными на улице:
"Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях.
На 18 января в Украине прогнозируется снег, завтра начнется очередное похолодание.