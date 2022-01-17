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Снег, штормовой ветер и похолодание. Синоптики предупредили о непогоде

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Киев, Понедельник 17 января 2022 14:34
Снег, штормовой ветер и похолодание. Синоптики предупредили о непогоде Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в большинстве областей Украины на погодные условия все еще будут влиять северные циклоны. Погода ожидается облачная и влажная.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега. В течение следующих суток, порывистый северо-западный ветер все еще удержится в Украине, порывы будут достигать значений 15-20 м/с. Температурные изменения еще завтра будут незначительными, а вот 19 января немного похолодает.

Если поподробнее, завтра будет облачно. На большей части территории страны небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -2-7 мороза, днем от -4 мороза до +1 тепла; на крайнем юге и востоке страны в течение суток около 0; в Карпатах ночью -8-13, днем -4-9 мороза.

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