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Желтяков "золотом" на юніорському ЧС-2023 з плавання завоював путівку на Олімпіаду

Фото: Олександр Желтяков (у центрі) з призерами юніорського ЧС-2023 (facebook.com/WorldAquatics1908)
Автор: Антон Федорців

Український плавець Олександр Желтяков тріумфував на юніорському чемпіонаті світу та здобув олімпійську ліцензію на Ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

17-річний українець переміг на дистанції 100 м на спині. Фінальний результат уродженця Дніпра – 53.73 секунди.

Желтяков не тільки випередив на півсекунди чеха Кнедлу та італійця Бачіко. Він ще й завоював путівку на літні Ігри. Олімпійський норматив в одній з фірмових дисциплін українського плавця становить 53.74 секунди.

Для юного Желтякова завойована в Нетаньї ліцензія – друга на паризьку Олімпіаду. Раніше він фінішував першим на дистанції 200 м на спині на турнірі Swim Open Stockholm. Тоді українець легко виконав норматив і повторив особистий рекорд.

У плаванні Україна наразі завоювала 7 олімпійських ліцензій. Загалом же вітчизняні спортсмени оформили 30 путівок на Олімпійські ігри в Парижі. Найбільше доклалися до представництва на Іграх 2024 року легкоатлети (8 ліцензій).

Розподіл ліцензій України на Олімпіаду-2024:

  • 8 – легка атлетика
  • 7 – плавання
  • 5 – стрільба
  • 2 – стрибки у воду
  • 2 – веслування на байдарках і каное
  • 2 – художня гімнастика
  • 1 – бокс
  • 1 – сучасне п'ятиборство
  • 1 – фехтування
  • 1 – футбол

До слова, раніше World Aquatics повернула плавців РФ і Білорусі до змагань із низкою обмежень.

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