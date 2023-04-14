Українські плавці завоювали перші олімпійські ліцензії на Ігри-2024

Олімпійські нормативи на турнірі Swim Open Stockholm виконали українці Михайло Романчук і Олександр Желтяков. На Олімпіаді-2024 Україна буде представлена як мінімум у плаванні вільним стилем і на спині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Дворазовий призер Ігор у Токіо Романчук досягнув необхідного результату на дистанції 400 м вільним стилем. Досвідчений плавець також запланував участь у змаганнях на 800 м і 1500 м.

У фінальному запливі Романчук показав четвертий результат на фініші – 3:46,66 хвилин. Як наслідок, 26-річний український спортсмен перевершив норматив на 0,12 секунд. Дисципліна 400 м – нова в "олімпійській" біографії плавця. На попередніх двох Олімпіадах він змагався лише на 800-метрівці та 1,5-кілометровій дистанціях.

Згодом заспів Романчука підтримав його співвітчизник Желтяков. 17-річний українець у фіналі змагань фінішував першим на дистанції 200 м на спині. Результат вітчизняного плавця – 1:57,18 хвилин. Він не тільки легко виконав норматив, а й повторив особистий рекорд.

Для збірної України ліцензія на дистанції 200 м стала першою з часу Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року. Тоді українець Олександр Ісаков не зміг нав'язати боротьбу за медалі, завершивши виступи в попередньому раунді.

Напередодні Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосуватимуться всіх представників олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації будуть зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.