Желтяков "золотом" на юниорском ЧМ-2023 по плаванию завоевал путевку на Олимпиаду

17-летний украинец победил на дистанции 100 м на спине. Финальный результат уроженца Днепра – 53.73 секунды.

Желтяков не только опередил на полсекунды чеха Кнедлу и итальянца Бачико. Он еще и завоевал путевку на летние Игры. Олимпийский норматив в одной из фирменных дисциплин украинского пловца составляет 53.74 секунды.

Для юного Желтякова завоеванная в Нетаньи лицензия – вторая на парижскую Олимпиаду. Ранее он финишировал первым на дистанции 200 м на спине на турнире Swim Open Stockholm. Тогда украинец легко выполнил норматив и повторил личный рекорд.

В плавании Украина на данный момент завоевала 7 олимпийских лицензий. Всего же отечественные спортсмены оформили 30 путевок на Олимпийские игры в Париже. Больше всего приложились к представительству на Играх 2024 года легкоатлеты (8 лицензий).

Распределение лицензий Украины на Олимпиаду-2024: