По состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:
Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.
Это самая большая зона, к ней относятся:
По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 6 областей:
Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.
Напомним, Сумская область перешла в "красную" зону с 23 октября.