У "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області

Станом на 23 жовтня в "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Станом на сьогодні, в "жовтій" зоні знаходяться такі області:
Київська область перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону.
Це найбільша зона, до неї відносяться:
Станом на сьогодні, в цій зоні знаходяться 6 областей:
Крім того, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.
Нагадавши, Сумська область перейшла в" червону " зону з 23 жовтня.