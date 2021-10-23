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У "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області

Автор: Олександр Білоус

Станом на 23 жовтня в "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Жовта зона

Станом на сьогодні, в "жовтій" зоні знаходяться такі області:

  • Вінницька,
  • Закарпатська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська.

Київська область перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону.

"Помаранчева" зона

Це найбільша зона, до неї відносяться:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Ровенська.
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,

"Червона" зона

Станом на сьогодні, в цій зоні знаходяться 6 областей:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Сумська
  • Херсонська.

Крім того, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.

Нагадавши, Сумська область перейшла в" червону " зону з 23 жовтня.

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