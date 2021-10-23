Сумская область перешла в "красную" зону карантина
Фото: Сумская область перешла в "красную" зону карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине расширилась "красная" зона карантина. Сумская область перешла в эту зону.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, передает РБК-Украина.
С сегодняшнего дня в Сумской области начинают действовать ограничения "красного" уровня опасности.
Что под запретом
Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет на:
- работу кафе и ресторанов,
- ТРЦ,
- кинотеатров,
- театров,
- непродовольственных рынков и магазинов,
- спортзалов,
- бассейнов и фитнес-центров,
- учреждений культуры,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала заведений или организаторов мероприятий полностью вакцинированные от коронавируса.
Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.