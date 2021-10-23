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Сумская область перешла в "красную" зону карантина

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Сумы, Суббота 23 октября 2021 08:30
Сумская область перешла в "красную" зону карантина Фото: Сумская область перешла в "красную" зону карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширилась "красная" зона карантина. Сумская область перешла в эту зону.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, передает РБК-Украина.

С сегодняшнего дня в Сумской области начинают действовать ограничения "красного" уровня опасности.

Что под запретом

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет на:

  • работу кафе и ресторанов,
  • ТРЦ,
  • кинотеатров,
  • театров,
  • непродовольственных рынков и магазинов,
  • спортзалов,
  • бассейнов и фитнес-центров,
  • учреждений культуры,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала заведений или организаторов мероприятий полностью вакцинированные от коронавируса.

Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.

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Карантин Красная зона карантина Сумская область
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