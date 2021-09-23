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"Желтая" зона. Как работают школы и садики после ужесточения карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина в полночь 23 сентября перешла в "желтую" зону карантина. В этой карантинной зоне могут в привычном формате работать не все заведения образования.

Подробнее о работе школ и садиков на карантине - в материале РБК-Украина.

Кто сможет работать офлайн

В "желтой" зоне, в соответствии с карантинными правилами, могут работать только те учреждения образования, где по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.

Подтвердить вакцинацию можно одним из документов:

  • "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
  • "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учреждений образования, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить COVID-сертификат о выздоровлении, когда он появится в приложении "Дия".

Однако требование по вакцинации не распространяется на 1-4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина, несмотря на уровень вакцинации персонала.

Кого переведут на дистанционку

5-11 классы школ и вузы, где вакцинировано менее 80% персонала, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу. Однако в некоторых областях заявили, что такие школы просто закроют, а не переведут в онлайн.

Закрыть на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, если более 50% классов пошли на самоизоляцию. Класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.

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