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"Жовта" зона. Як працюють школи та садочки після посилення карантину

Автор: Дмитро Левицький

Україна опівночі 23 вересня перейшла у "жовту" зону карантину. У цій карантинній зоні можуть у звичному форматі працювати не всі заклади освіти.

Детальніше про роботу шкіл та садочків на карантині - в матеріалі РБК-Україна.

Хто зможе працювати офлайн

У "жовтій" зоні, згідно з карантинними правилами, можуть працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу.

Підтвердити вакцинацію можна одним з документів:

  • "жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
  • "зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити COVID-сертифікат про одужання, коли він з'явиться у застосунку "Дія".

Однак вимога щодо вакцинації не поширюється на 1-4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину, попри рівень вакцинації персоналу.

Кого переведуть на дистанційку

5-11 класи шкіл та виші, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, не можуть приймати школярів та студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу. Однак у деяких областях заявили, що такі школи просто закриють, а не переведуть в онлайн.

Закрити на карантин можуть і школи, де вакцинована достатня кількість персоналу, якщо понад 50% класів пішли на самоізоляцію. Клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.

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