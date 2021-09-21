Тотальный карантин или офлайн: как будут работать школы в "желтой" зоне
В четверг, 23 сентября, территория Украины попадет в "желтую" зону адаптивного карантина. Ужесточение карантина повлияет на работу школ, детсадов и высших учебных заведений.
Как будут работать учебные заведения на карантине - в материале РБК-Украина.
Условия работы школ в "желтой" зоне
Школы, детсады и вузы смогут работать в обычном режиме после ужесточения карантина при условии, если по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.
Какой документ разрешается предъявить:
- "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
- "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
- международное свидетельство о вакцинации;
- справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
- COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.
Однако школу все равно могут закрыть на карантин, если более 50% классов также пошли на самоизоляцию. Для того, чтобы класс пошел на изоляцию, достаточно одного случая COVID-19.
Кто решил закрыть школы на карантин
Ряд областей Украины решили закрыть учебные заведения, где уровень вакцинации персонала - менее 80%. Этим школам запретили даже работать в онлайн-режиме.
Какие области закроют неготовые к карантину школы:
- Киевская;
- Ивано-Франковская;
- Одесская;
- Черновицкая;
- Львовская;
- Запорожская;
- Закарпатская.
Кто продолжит работать
Пока заявлений о намерении запрещать работу школ в онлайн-формате не делали Харьковская, Днепропетровская, Черниговская, Донецкая, Луганская, Черниговская, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Полтавская, Тернопольская, Херсонская, Николаевская, Ровенская области. Киев также не планирует запрещать дистанционное обучение.