Железняк: Кабмин нарушил закон, когда подчинил Бюро экономической безопасности министру финансов

"242 депутата проголосовали, а председатель парламента и президент подписали текст закона, в котором БЭБ подчиняется непосредственно Кабмину. Но во время майских праздников, вопреки решению парламента, Кабмин принял постановление и подчинил БЭБ наиболее "заангажированному" министерству - Минфину. Получается, что Кабмин, который должен выполнять закон, сам его нарушил", - объясняет Железняк.

Такое решение может создать риск политического давления на деятельность бюро и на ход расследований экономических преступлений в подследственности нового органа.

"Чем может закончиться контроль Минфина над правоохранительным органом мы уже видели по "ночному ужасу" всех предпринимателей - печально известной налоговой милиции. К тому же это довольно странный прецедент. Например, подчинение органа, регулирующего азартные игры, правительство не пыталось изменить в "ручном режиме". Хотя формулировки в законах идентичны. А с Бэб почему-то решили покреативить", - констатирует нардеп.

Железняк надеется, что такое решение Кабмина было случайной ошибкой, а не сознательной попыткой правительства создать возможности для "ручного" управления бюро и отойти от концепции независимого органа расследований экономических преступлений.