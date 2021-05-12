Кабмин создал Бюро экономической безопасности: чем займется новое ведомство
Кабинет министров Украины образовал Бюро экономической безопасности (БЭБ). Новый орган получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Постановление принято во время заседания правительства 12 мая, которое транслировалось на Youtube.
"Образовать Бюро экономической безопасности Украины как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины", - говорится в документе.
Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, Бюро экономической безопасности "будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики".
Задачи Бюро экономической безопасности
Закон о "О Бюро экономической безопасности Украины" был принят Верховной радой в январе вступил в силу 25 марта 2021 года.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции.
Согласно закону, СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые непосредственно связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.
Как будет функционировать Бэб
Законом определено, что директора БЭБ назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания в должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.
Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят три человека от Совета национальной безопасности и обороны, три человека от Верховной рады и три человека от КМУ.
В государственном бюджете на этот год на нужды вновь созданного ведомства предусмотрели 587 млн гривен.
При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.
Напомним, в конце января 2021 года Верховная рада одобрила закон о создании Бюро экономической безопасности.
Отметим, по данным опроса КМИС, в 2021 году СБУ доверяют 27% украинцев, тогда как не доверяют - 42%.