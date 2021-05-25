Железняк: Кабмін порушив закон, коли підпорядкував Бюро економічної безпеки міністру фінансів

Кабінет міністрів України своєю постановою підпорядкував Бюро економічної безпеки безпосередньо Міністерству фінансів, чим порушив норми закону про створення нового правоохоронного органу.
Про це повідомляє голова фракції "Голос", перший заступник голови комітету з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"242 депутати проголосували, а голова парламенту та президент підписали текст закону, в якому БЕБ підпорядковується безпосередньо Кабміну. Але під час травневих свят, всупереч рішенню парламенту, Кабмін прийняв постанову і підпорядкував БЕБ найбільш "заангажованому" міністерству - Мінфіну. Виходить, що Кабмін, який має виконувати закон, сам його порушив", - пояснює Железняк.
Таке рішення може створити ризик політичного тиску на діяльність бюро та на хід розслідувань економічних злочинів в підслідності нового органу.
"Чим може закінчитися контроль Мінфіну над правоохоронним органом ми вже бачили по "нічному жаху" всіх підприємців - сумнозвісній податковій міліції. До того ж це досить дивний прецедент. Наприклад, підпорядкування органу, який регулює азартні ігри, уряд не намагався змінити в "ручному режимі". Хоча формулювання в законах ідентичні. А з БЕБ чомусь вирішили покреативити", - констатує нардеп.
Железняк сподівається, що таке рішення Кабміну було випадковою помилкою, а не свідомою спробою уряду створити можливості для "ручного" керування бюро та відійти від концепції незалежного органу розслідувань економічних злочинів.
Нагадаємо, наприкінці січня 2021 року Верховна рада схвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.
Відзначимо, за даними опитування КМІС, у 2021 році СБУ довіряють 27% українців, тоді як не довіряють - 42%.