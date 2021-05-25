Железняк: Кабмін порушив закон, коли підпорядкував Бюро економічної безпеки міністру фінансів

"242 депутати проголосували, а голова парламенту та президент підписали текст закону, в якому БЕБ підпорядковується безпосередньо Кабміну. Але під час травневих свят, всупереч рішенню парламенту, Кабмін прийняв постанову і підпорядкував БЕБ найбільш "заангажованому" міністерству - Мінфіну. Виходить, що Кабмін, який має виконувати закон, сам його порушив", - пояснює Железняк.

Таке рішення може створити ризик політичного тиску на діяльність бюро та на хід розслідувань економічних злочинів в підслідності нового органу.

"Чим може закінчитися контроль Мінфіну над правоохоронним органом ми вже бачили по "нічному жаху" всіх підприємців - сумнозвісній податковій міліції. До того ж це досить дивний прецедент. Наприклад, підпорядкування органу, який регулює азартні ігри, уряд не намагався змінити в "ручному режимі". Хоча формулювання в законах ідентичні. А з БЕБ чомусь вирішили покреативити", - констатує нардеп.

Железняк сподівається, що таке рішення Кабміну було випадковою помилкою, а не свідомою спробою уряду створити можливості для "ручного" керування бюро та відійти від концепції незалежного органу розслідувань економічних злочинів.