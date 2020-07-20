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На залізниці сталася аварія: які поїзди затримуються

Дніпропетровська область, Понеділок 20 липня 2020 12:27
На залізниці сталася аварія: які поїзди затримуються
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів

На перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги. Рух відновлено однією колією: залізничники звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Через аварію спізнюються пасажирські поїзди:

№ 80 Київ - Дніпро;
№ 115 Бердянськ, Покровськ - Київ;
№ 54 Одеса - Дніпро;
№ 4 Запоріжжя - Ужгород;
№ 83 Маріуполь - Київ;
№ 733 Покровськ - Київ.

Разом з тим, підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів.

Перегін Воскобійня - Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

Нагадаємо, вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю.

Зазначимо, під Мелітополем легковий автомобіль на переїзді потрапив під поїзд.

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