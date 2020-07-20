На залізниці сталася аварія: які поїзди затримуються

Підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів
На перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги. Рух відновлено однією колією: залізничники звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Через аварію спізнюються пасажирські поїзди:
№ 80 Київ - Дніпро;
№ 115 Бердянськ, Покровськ - Київ;
№ 54 Одеса - Дніпро;
№ 4 Запоріжжя - Ужгород;
№ 83 Маріуполь - Київ;
№ 733 Покровськ - Київ.
Разом з тим, підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів.
Перегін Воскобійня - Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.
Нагадаємо, вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю.
Зазначимо, під Мелітополем легковий автомобіль на переїзді потрапив під поїзд.