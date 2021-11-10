Железнодорожные вокзалы Киева заработали в обычном режиме после минирования
Фото: железнодорожные вокзалы Киева проверили на минирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева возобновили работу в обычном режиме. До этого им пришлось ограничить работу из-за информации о минировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании "Укрзализныця".
"Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева работают в штатном режиме", - сообщила компания.
После получения информации о минировании столичные вокзалы проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители. С территории объектов эвакуировали сотрудников и пассажиров.
Несмотря на минирование, поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.