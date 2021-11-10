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Залізничні вокзали Києва запрацювали у звичайному режимі після мінування

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Київ, Середа 10 листопада 2021 22:28
Залізничні вокзали Києва запрацювали у звичайному режимі після мінування Фото: залізничні вокзали Києва перевірили на мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральний, Південний і Дарницький вокзали Києва відновили роботу у звичайному режимі. До цього їм довелося обмежити роботу через інформацію про мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії "Укрзалізниця".

"Центральний, Південний і Дарницький вокзали Києва працюють в штатному режимі", - повідомила компанія.

Після отримання інформації про мінування столичні вокзали перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. З території об'єктів евакуювали співробітників і пасажирів.

Незважаючи на мінування, поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через довколишні до центральної будівлі переходи.

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Київ Укрзалізниця
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