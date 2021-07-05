Железнодорожные вокзалы Киева снова заработали после минирования

Центральный и Южный вокзалы Киева возобновили свою полноценную работу. До этого вокзалам пришлось ограничить работу из-за информации о минировании .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании "Укрзализныця".

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - сообщила компания.

После получения информации о минировании столичные вокзалы проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители. С территории объектов также пришлось эвакуировать персонал и пассажиров.

Несмотря на минирование, поезда курсировали по графику, а посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.