RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Залізничні вокзали Києва знову запрацювали після мінування

Автор: Дмитро Левицький

Центральний та Південний вокзали Києва відновили свою повноцінну роботу. До цього вокзалам довелося обмежити роботу через інформацію про мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії "Укрзалізниця".

"Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі", - повідомила компанія.

Після отримання інформації про мінування столичні вокзали перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. З території об'єктів також довелося евакуювати персонал та пасажирів.

Попри мінування, потяги курсували за графіком, а посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Читайте РБК-Україна в Google News
мінуванняКиїввокзалУкрзалізниця