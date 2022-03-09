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На железнодорожном вокзале Днепра работает пункт обогрева

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Среда 09 марта 2022 10:22
На железнодорожном вокзале Днепра работает пункт обогрева Фото: на железнодорожном вокзале Днепра работает пункт обогрева (adm.dp.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

На железнодорожном вокзале в Днепре обустроили пункт обогрева для людей, которые вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ОО Нацполиции в Днепропетровской области Владимира Богониса.

"На вокзале нет очередей. Большинство людей, которые желали эвакуироваться - уехали", - отметил он.

По информации Днепропетровской ОГА, по всему городу развернули десятки опорных волонтерских пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи.

Также в Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов. Сотни водителей на своих машинах развозят помощь.

"Наша работа слаженная, логистически выстроенная. Каждый отвечает за свое направление. Координаторы имеют помощников-волонтеров. Очень бизнес города помогает. Финансово и продукцией. Из-за границы поддержка поступает. Жители тоже небезразличны. Приносят все, что могут. От воды и влажных салфеток до лекарств", - рассказала координатор волонтерского штаба Днепра Юлия Дмитрова.

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