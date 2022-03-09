ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На залізничному вокзалі Дніпра працює пункт обігріву

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 10:22
На залізничному вокзалі Дніпра працює пункт обігріву Фото: на залізничному вокзалі Дніпра працює пункт обігріву (adm.dp.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

На залізничному вокзалі в Дніпрі облаштували пункт обігріву для людей, які вимушені залишити свої домівки через активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГО Нацполіції у Дніпропетровській області Володимира Богоніса.

"На вокзалі немає черг. Більшість людей, які бажали евакуюватися - виїхали", - зазначив він.

За інформацією Дніпропетровської ОДА, по всьому місту розгорнули десятки опорних волонтерських пунктів. Там формують армійські аптечки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплі речі.

Також у Дніпрі відкривають додаткові склади для гуманітарних вантажів. Сотні водіїв на своїх автівках розвозять допомогу.

"Наша робота злагоджена, логістично вибудувана. Кожен відповідає за свій напрямок. Координатори мають помічників-волонтерів. Дуже бізнес міста допомагає. Фінансово й продукцією. З-за кордону підтримка надходить. Мешканці також небайдужі. Приносять все, що можуть. Від води й вологих серветок до ліків", - розповіла координаторка волонтерського штабу Дніпра Юлія Дмитрова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати