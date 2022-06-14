UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Железная дорога и новые хранилища: Байден назвал инициативы по вывозу зерна из Украины

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) вместе с европейскими партнерами работают над путями вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как заявил президент США Джо Байден в Американской федерации труда и Конгрессе промышленных организаций (AFL-CIO), он намерен сдержать "путинское повышение цен на газ".

По его словам, помимо высвобождения запасов нефти, он работает с европейскими партнерами над тем, чтобы вывезти заблокированное россиянами зерно из Украины. Предполагается, что зерно будет вывозиться по железной дороге, а на границе появятся перевалочные пункты.

Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на заявление Байдена, заявив, что наряду с этими инициативами нужно обеспечить морской зерновой коридор.

Напомним, накануне в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден