Железная дорога и новые хранилища: Байден назвал инициативы по вывозу зерна из Украины

Как заявил президент США Джо Байден в Американской федерации труда и Конгрессе промышленных организаций (AFL-CIO), он намерен сдержать "путинское повышение цен на газ".

По его словам, помимо высвобождения запасов нефти, он работает с европейскими партнерами над тем, чтобы вывезти заблокированное россиянами зерно из Украины. Предполагается, что зерно будет вывозиться по железной дороге, а на границе появятся перевалочные пункты.

Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на заявление Байдена, заявив, что наряду с этими инициативами нужно обеспечить морской зерновой коридор.