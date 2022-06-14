Залізниця та нові сховища: Байден назвав ініціативи щодо вивезення зерна з України

Сполучені Штати Америки (США) разом з європейськими партнерами працюють над шляхами вивезення зерна з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Як заявив президент США Джо Байден в Американській федерації праці та Конгресі промислових організацій (AFL-CIO), він має намір стримати "путінське підвищення цін на газ".
За його словами, крім вивільнення запасів нафти, він працює з європейськими партнерами над тим, щоб вивезти заблоковане росіянами зерно з України. Передбачається, що зерно вивозитиметься залізницею, а на кордоні з'являться перевалочні пункти.
Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на заяву Байдена, заявивши, що поряд з цими ініціативами потрібно забезпечити морський зерновий коридор.
Нагадаємо, напередодні в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.
Також повідомлялося, що в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.