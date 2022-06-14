Залізниця та нові сховища: Байден назвав ініціативи щодо вивезення зерна з України

Як заявив президент США Джо Байден в Американській федерації праці та Конгресі промислових організацій (AFL-CIO), він має намір стримати "путінське підвищення цін на газ".

За його словами, крім вивільнення запасів нафти, він працює з європейськими партнерами над тим, щоб вивезти заблоковане росіянами зерно з України. Передбачається, що зерно вивозитиметься залізницею, а на кордоні з'являться перевалочні пункти.

Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на заяву Байдена, заявивши, що поряд з цими ініціативами потрібно забезпечити морський зерновий коридор.