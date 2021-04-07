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Желательно, чтобы сделка с МВФ была подписана до конца июля, - ОП

Автор: Инна Собора

На данный момент продолжаются технические консультации с Международным валютным фондом (МВФ) о подписании предварительного соглашения о продлении программы сотрудничества с Фондом. Желательно, чтобы такое соглашение было подписано до конца июля.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, информирует пресс-служба ОП.

Staff level agreement - это соглашение, которое предварительно подписывается между Украиной и МВФ. Это предварительное понимание относительно того, каким образом будет построена программа сотрудничества с МВФ.

"В текущем году есть два периода пиковой нагрузки на госбюджет из-за необходимости выплат по государственному долгу: в марте, который уже успешно пройден, и в сентябре, который еще впереди. Поэтому желательно, чтобы соглашение с МВФ было подписано до конца июля", - отметил Устенко.

Ранее глава НБУ отметил, что Украина пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Международного валютного фонда.

РБК-Украина писало, что Украина может рассчитывать на два транша МВФ.

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