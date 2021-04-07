Украина может рассчитывать на два транша МВФ, - Шевченко

Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда (МВФ). Основанием для таких ожиданий является более длительный процесс переговоров.

Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью " Интерфакс-Украина ".

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", - сказал Шевченко.

Он отметил, что Верховная Рада после возвращения к обычному режиму работы должна принять все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", - отметил глава НБУ.

Шевченко подчеркнул, что НБУ не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", - заявил Шевченко.