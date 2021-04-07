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Украина может рассчитывать на два транша МВФ, - Шевченко

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 11:14
Украина может рассчитывать на два транша МВФ, - Шевченко Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко ожидает, что Украина получит два транша МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда (МВФ). Основанием для таких ожиданий является более длительный процесс переговоров.

Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", - сказал Шевченко.

Он отметил, что Верховная Рада после возвращения к обычному режиму работы должна принять все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", - отметил глава НБУ.

Шевченко подчеркнул, что НБУ не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", - заявил Шевченко.

Напомним, на днях министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина в переговорах об очередном транш МВФ максимально близка к реализации основного сценария сотрудничества. Сторонам удалось достичь взаимопонимания по некоторым вопросам.

По его словам, на сегодня украинская сторона оптимистично настроена, поскольку последний разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с МВФ свидетельствует о понимании некоторых вопросов, которые раньше было сложно реализовать.

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