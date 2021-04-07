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Бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня, - ОП

Автор: Инна Собора

Наразі тривають технічні консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо підписання попередньої угоди про продовження програми співпраці з Фондом. Бажано, щоб така угода була підписана до кінця липня.

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, інформує прес-служба ОП.

Staff level agreement - це угода, яка попередньо підписується між Україною та МВФ. Це попереднє порозуміння щодо того, яким чином буде побудована програма співпраці з МВФ.

"У поточному році є два періоди пікового навантаження на держбюджет через необхідність виплат за державним боргом: у березні, який уже успішно пройдено, та у вересні, який ще попереду. Тому бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня", - зазначив Устенко.

Раніше глава НБУ зазначив, що Україна пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів у рамках нової ініціативи Міжнародного валютного фонду.

РБК-Україна писало, що Україна може розраховувати на два транші МВФ.

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