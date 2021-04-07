Бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня, - ОП

Наразі тривають технічні консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо підписання попередньої угоди про продовження програми співпраці з Фондом. Бажано, щоб така угода була підписана до кінця липня.

Staff level agreement - це угода, яка попередньо підписується між Україною та МВФ. Це попереднє порозуміння щодо того, яким чином буде побудована програма співпраці з МВФ.

"У поточному році є два періоди пікового навантаження на держбюджет через необхідність виплат за державним боргом: у березні, який уже успішно пройдено, та у вересні, який ще попереду. Тому бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня", - зазначив Устенко.