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Порошенко підписав звільнення голови Донецької ОДА Жебрівського

НовиниПолітика    13.06.2018 - 22:30
Фото: Павло Жебрівський та Петро Порошенко (facebook.com/zhebrivskyi)
Фото: Павло Жебрівський та Петро Порошенко (facebook.com/zhebrivskyi)

Порошенко також нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Президент України Петро Порошенко підписав  звільнення голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського. Відповідний указ №164/2018 розміщено на сайті глави держави у вівторок, 13 червня.

"Звільнити Жебрівського Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - вказано у документі.

Зазначимо, що також на сайті глави держави розміщено ще один указ №163/2018 щодо Жебрівського - президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Вказано, що орден Жебрівському присвоєно "за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічне сумлінне служіння українському народу".

Нагадаємо, 9 червня 2018 Жебрівський провів зустріч з президентом України Петром Порошенком, у ході якої попросив про відставку, яку глава держави прийняв.

Кабінет міністрів України сьогодні, 13 червня 2018 року, у ході засідання схвалив відставку Павла Жебрівського з посади голови  Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

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Теги публікації: Павло Жебрівський  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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