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Жебрівський анонсував зустріч з Порошенко щодо нового призначення

НовиниПолітика    14.06.2018 - 12:18
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com zhebrivskyi)
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com zhebrivskyi)

Жебрівський заявив, що працюватиме "в сфері, яка потрібна державі Україна"

Колишній глава Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський анонсував зустріч з президентом України Петром Порошенко щодо нового призначення. Про це Жебрівський заявив у ході прес-конференції. 

"Сьогодні о 20:30 я запрошений на зустріч з президентом України Петром Порошенком тому що, або сьогодні ввечорі, або завтра буде зрозуміло, яку посаду я обійму", - заявив він.

Відповідаючи на питання, щодо того, яку посаду йому запропонують, Жебрівський заявив, що працюватиме "в сфері, яка потрібна державі Україна".

Крім того, він додав, що рішення про відставку було свідомим і президент його підтримав.

"На сьогодні я переконаний, що в області є команда, є програма, є фінансові ресурси. Я думаю, що на цьому етапі я свою місію виконав, і через те я іду у відставку. Це моє свідоме рішення, яке президент зрозумів та підтримав", - пояснив Жебрівський.

Крім того, Жебрівський повідомив, що запропонував дві кандидатури на посаду очільника Донецької ОДА і їх наразі розглядаються.

 
Опубліковано Телеканал Донеччина TV. ДTV 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 13 червня 2018 року, Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. 

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Теги публікації: Павло Жебрівський, Порошенко Петро, Донецьк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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