UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Ждем письменных ответов". В РФ нет конкретных планов по новой встречи Лаврова и Блинкена

Автор: Валерия Полищук

В Министерстве иностранных дел России заявили, что пока нет конкретных планов относительно новых переговоров главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Пока российская сторона ожидается от Соединенных Штатов письменных ответов по "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Никаких планов, дат или даже разговоров на этот счет новой встречи Лаврова и Блинкена нет. Ждем письменных ответов на предложения о "гарантиях безопасности" от американской стороны", - заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры между Лавровым и Блинкеном. Их встреча длилась около 1,5 часа.

После переговоров Сергей Лавров заявил, что США и Россия договорились, что Белый дом предоставит письменные предложения по "гарантиям безопасности".

Ранее НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭнтони БлинкенЛавров