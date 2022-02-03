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Ждем ответа. Украина направила запросы на военную помощь, - Резников

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 10:16
Ждем ответа. Украина направила запросы на военную помощь, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me.OP_UA)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в этом месяце направила в иностранные страны запросы на получение военной помощи. Сейчас ожидается ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны во время брифинга.

"Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь", - сказал Резников.

Ранее стало известно, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку Украины.

Напомним, недавно за сутки в Украину прибыло сразу два самолета с оружием от США.

Добавим, Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

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Министерство обороны Украины
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