Ждем ответа. Украина направила запросы на военную помощь, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в этом месяце направила в иностранные страны запросы на получение военной помощи. Сейчас ожидается ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны во время брифинга.

"Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь", - сказал Резников.

Ранее стало известно, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку Украины.

Напомним, недавно за сутки в Украину прибыло сразу два самолета с оружием от США.

Добавим, Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.