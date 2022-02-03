Чекаємо відповіді. Україна направила в країни запити на військову допомогу, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна в цьому місяці направила до іноземних країн запити на отримання військової допомоги. Наразі очікується відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони під час брифінгу.

"Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому місяці запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді і готовність нам допомогти", - сказав Резніков.

Раніше стало відомо, що уряд Польщі схвалив нову військову підтримку Україні.

Нагадаємо, нещодавно за добу в Україну прибуло одразу два літаки зі зброєю від США.

Додамо, Естонія закликала Німеччину дослухатися до українців та заявила про необхідність надати Україні зброю на тлі загрози російського вторгнення.