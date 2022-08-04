Жданов спрогнозировал сроки наступления РФ на юге. И чем ответит Генштаб

По его словам, Генеральный штаб ВСУ на этом направлении намерен перерезать логистику российских войск, как только они закончат переброску на правый берег Днепра.

"Дальше пойдет огневой контроль всех переправ, которые они там обустроили. Таким образом, обескровливая российскую группировку, мы будем влиять на их боеспособность на переднем крае. В итоге они могут сами оказаться в окружении, если не будет хватать боеприпасов и топлива. Наша главная цель и преимущество будет в том, чтобы лишить их поставок", - отметил эксперт.

Как полагает Жданов, такую операцию противник может вести около недели. А что касается конкретных дат, то вряд ли она начнется 5 августа.

"Уже прозвучали даты 6-8 августа. То есть они еще колеблются: наступать или садиться в глухую оборону. Возможно военные пытаются убедить политиков, что для наступления этих сил очень недостаточно. Если политика все же победит, и они пойдут в наступление, то всего, что они собрали, хватит где-то на неделю боев. А если еще и нарушить им снабжение, то может даже и меньше", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что 22 000 российских военных - - это не группировка, а усиленный армейский корпус. Он может способен провести одну операцию до 100 километров по обычным нормативам, а если учесть потери, то и меньше.