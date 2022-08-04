Жданов спрогнозував терміни наступу РФ на півдні. І чим відповість Генштаб

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ на цьому напрямку має намір перерізати логістику російських військ, як тільки вони закінчать перекидання на правий берег Дніпра.

"Далі піде вогневий контроль всіх переправ, які вони там облаштували. Таким чином, знекровлюючи російське угруповання, ми будемо впливати на їх боєздатність на передньому краї. У підсумку вони можуть самі опинитися в оточенні, якщо не буде вистачати боєприпасів і палива. Наша головна мета і перевага буде в тому, щоб позбавити їх поставок", - зазначив експерт.

Як вважає Жданов, таку операцію противник може вести близько тижня. А що стосується конкретних дат, то навряд чи вона почнеться 5 серпня.

"Вже прозвучали дати 6-8 серпня. Тобто вони ще вагаються: наступати чи сідати в глуху оборону. Можливо військові намагаються переконати політиків, що для наступу цих сил дуже недостатньо. Якщо політика все ж переможе, і вони підуть у наступ, то всього, що вони зібрали, вистачить десь на тиждень боїв. А якщо ще й порушити їм постачання, то може навіть і менше", - підкреслив він.

Експерт додав, що 22 000 російських військових - це не угруповання, а посилений армійський корпус. Він може здатний провести одну операцію до 100 кілометрів за звичайними нормативами, а якщо врахувати втрати, то і менше.